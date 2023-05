Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat ca orice actiuni care ameninta trupele sale din regiunea separatista moldoveneasca Transnistria vor fi considerate un atac direct la adresa Rusiei si vor declansa un "raspuns adecvat".

- Rusia depune eforturi politice și diplomatice pentru pastrarea formatului „5+2” (Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina și observatori din UE și SUA) privind reglementarea transnistreana. Despre acest lucru a declarat intr-un interviu acordat TASS viceministrul de Externe, Mihail Galuzin. {{664686}}Potrivit…

- Așa-zisul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, susține ca Transnistria nu prezinta pericol pentru Moldova și Ucraina. „Tiraspolul depune eforturi pentru a nu permite escaladarea situației”, a declarat acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vitalii Ignatiev se plange in presa rusa ca autoritațile de la Chișinau nu se implica in soluționarea conflictului transnistrean. Potrivit acestuia, daca și-ar dori remedierea, responsabilii „nu ar refuza dialogul”, scrie Realitatea.md. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu acordat pentru…

- Așa-zisul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, susține ca Transnistria nu prezinta pericol pentru Moldova și Ucraina. „Tiraspolul depune eforturi pentru a nu permite escaladarea situației”, a declarat acesta.

- Transnistria este hotarita sa reia dialogul cu Republica Moldova și pledeaza pentru negocieri și organizarea de intrevederi, inclusiv la cel mai inalt nivel. Despre acest lucru a declarat marți ministrul de Externe al autoproclamatei RMN, Vitalii Ignatiev intr-un interviu acordat Izvestia, scrie tass.ru…

- Ministrul de Externe al autoproclamatei RMN, Vitalii Ignatiev, a dat asigurari ca regiunea nu este o sursa de amenințare pentru Moldova și Ucraina. El a afirmat acest lucru intr-un interviu acordat Izvestia, comentind informațiile de la Kiev și Chișinau privind pericolele destabilizarii, scrie tass.ru…

- Transnistria este pregatita pentru dialog cu Moldova la orice nivel. Despre acest lucru a anunțat luni ministrul de Externe al autoproclamatei RMN, Vitalii Ignatiev. "Transnistria este pregatita pentru dialog la orice nivel [cu Moldova]", a declarat el la postul de televiziune Rossia-24. Vitalii Ignatiev…