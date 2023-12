Vitali Kliciko, primarul Kievului, il critica pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Edilul capitalei Ucrainei a acordat un interviu portalului 20 Minuten din Elvetia. Declaratiile sale au fost preluate pe larg in Rusia si Ucraina astazi, 3 decembrie. Fostul campion mondial la box, devenit primar al Kievului, l-a criticat pe Volodimir Zelenski, despre care a spus ca a negat realitatea invaziei ce era pregatita de Rusia. El i-a reprosat presedintelui ucrainean unele „greseli”. „Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti pentru acest razboi, de ce Zelenski a negat pana in ultimul…