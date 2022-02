Stiri pe aceeasi tema

Fostul campion mondial de box la categoria grea Vitali Kliciko a spus ca va pune mana pe arme, alaturi de fratele sau Vladimir Kliciko, care ii este coleg in Hall of Fame, pentru a lupta in "razboiul sangeros" declansat de invazia rusa in tara lor Ucraina, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

Armata rusa a anuntat joi ca separatistii prorusi din estul Ucrainei au inregistrat castiguri teritoriale in fata armatei ucrainene, in timp ce Kievul se confrunta inca din cursul diminetii cu o invazie militara din partea fortelor Moscovei, relateaza France Presse, conform AGERPRES.

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marioneta'' si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Un obuz lansat de pe teritoriul ucranean a distrus luni o structura a unui post de frontiera rus, fara sa se soldeze cu victime, acuza serviciile ruse de securitate (FSB), pe fondul unor confruntari armate intre forte ucrainene si separatisti, in Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP.

Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au tras in soldații ucraineni. Un obuz a lovit o gradinița, iar mai mulți civili au fost raniți.

Un inalt oficial al guvernului ucrainean a comunicat ca atacurile cu obuze de la linia de contact cu fortele separatiste proruse din estul Ucrainei „nu sunt obisnuite" si „par o provocare". Incidentele au avut loc pe fondul comasarii de trupe rusesti la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters.

Cel putin doua persoane au fost ranite, iar altele sunt in stare de soc in urma unui atac asupra unei gradinite din regiunea ucraineana Lugansk, anunta autoritatile de la Kiev, atribuind atacul insurgentilor separatisti prorusi, in timp ce rebelii acuza Ucraina de incalcarea armistitiului.

