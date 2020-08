Localnicii din zonele inalte ale orașului Targu Lapuș vor avea marți, 1 septembrie, in intervalul orar 09.00-20.00, presiune redusa la apa ca urmare a lucrarilor de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile. In același interval orar nu vor avea apa nici localnicii din satul Rogoz, ca urmare a lucrarilor de modernizare la rețea. De asemenea, satenii din Damacușeni vor avea parte de același regim, pana la finalizarea operațiunilor, dat fiind faptul ca și aici se vor executa astfel de lucrari. Informații furnizate de vitalmm.ro . Vlad HERMAN The post VITAL: Program intervenții la rețeaua…