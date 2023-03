Locuitorii de pe str. Afinului, str. Magnoliei, str. Merișorului din Baia Sprie raman fara apa joi, 23 martie, in intervalul orar 09.00 – 14.00 din cauza unor lucrari de reparații. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apa potabila și la sistemul de canalizare”, transmite vitalmm.ro . Vlad HERMAN The post…