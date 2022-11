Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din medii defavorizate sunt ajutați de fundații caritabile. Aceste fundații ajuta copiii in multe moduri diferite. Le ofera hrana, adapost, imbracaminte și educație. De asemenea, ii invața cum sa fie autosuficienți și cum sa traiasca o viața sanatoasa. Funda’iile caritabile sunt importante pentru…

- Pe 3 noiembrie Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se vor vedea din nou nou la tribunal pentru procesul privind custodia copiilor lor. Vor stabili și domiciliul micuților, pensia alimentara, dar vor lua și alte decizii importante. Pana cand se vor intalni din nou la tribunal, Claudia Patrașcanu ii aduce…

- Copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs, potrivit unui proiect legislativ initiat de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR si minoritati, adoptat miercuri de Senat.

- Elevii din clasele primare ar putea beneficia de vouchere in valoare de 200 de lei, anual. Tichetele valorice vor putea fi folosite fie pentru un consult oftalmologic, fie pentru achiziția unei perechi de ochelari.

- “Ne confruntam cu o patologie absolut neobisnuita pentru luna septembrie, o patologie care seamana foarte mult cu patologia de iarna, cu forme de boli respiratorii joase, adica pneumonii, bronsiolite la copiii mici, cu forme severe, cu insuficienta respiratorie acuta la copii cu varste variate, de obicei…

- Statul injecteaza 3 mld. lei in consum prin vouchere sociale, dar proiectul ajunge sa rotunjeasca tot veniturile marilor retele si lanturi de restaurante. In Romania, 7 din 10 lei cheltuiti in magazine alimentare merg spre comertul modern, arata o analiza

- Emily Alexandra Guglielmo iși petrece cea mai mare parte a timpului in apa, dand din coada ei de sirena, spre bucuria copiilor hellip; dar și a taticilor. Femeia in varsta de 32 de ani este hellip; sirena profesionista din 2013 și nu are de gand sa renunțe prea curand la aceasta cariera .

- Astazi, Elena Basescu a atras atenția, cand și-a dus copii in prima zi de școala, dar și de gradinița. Sofia și Traian jr. invața la privat, iar mezina familiei, Anastasia, merge la gradinița. Școala a inceput, iar Elena Basescu și-a insoțit cei doi copii la festivitatea de deschidere. Sofia Anais,…