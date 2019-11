Stiri pe aceeasi tema

- Abdul, originar din Siria, incerca sa convinga oamenii sa-i cumpere pixurile pe strazile din Beirut, in timp ce iși cara fiica in brațe, scrie redactia.ro. Deși era foarte cald afara, el nu voia sa renunțe fiindca asta ar fi insemnat ca fiica lui n-ar mai fi avut ce sa manance. Dar…

- Alexandru are 9 ani, iar la varsta de 3 ani a fost diagnosticat cu autism și ADHD, moment in care viața lui s-a schimbat total. Baiatul este crescut doar de mama lui, care face eforturi uriașe pentru ca acesta sa aiba o viața normala. In ediția de maine seara, Visuri la Cheie, Dragoș Bucur, Cristina…

- Ce s-a intamplat la Gala Atipic Beauty 2019 – VIDEO Gala Atipic Beauty prezinta an de an cazurile unor femei puternice si ale unor barbati curajosi, care, desi isi petrec viata in scaun cu rotile, dovedesc ca au puterea, demnitatea si ambitia de a reusi in viata sub toate aspectele: au familii frumoase,…

- O femeie din India a recunoscut ca a otravit șase membri ai familiei sale in 14 ani, punandu-le cianura in mancare, relateaza India Today. Autoritațile locale au descooperit ca Jolly Thomas, in varsta de 47 de ani, a fost de fața la toate cele șase decese din familia sa. Toți cei șase membri ai familiei…

- Avocatul familiei Alexandrei Maceșanu a depus o cerere de recuzare a intregii echipe de procurori care instrumenteaza dosarul dispariției fetei și a Luizei Melencu. Aurel Moldovan și-a intemeiat cererea pe faptul ca magistrații au fost total lipsiți de imparțialitate in instrumentarea acestui caz.Concret…

- Dupa ce Spynews.ro a publicat in exclusivitate imagini cu fostul sot al Elenei Ionescu, la brat cu noua iubita, Elena Ionescu a declarat ca Dragos este liber sa faca ce vrea cu viata lui. Acum insa, bruneta a aruncat bomba: se pare ca noua femeie din viata lui Dragos nu este chiar "noua"! Cei doi au…

- O fata de 13 ani, eleva in clasa a VII-a la Colegiul Național Spiru Haret din Targu-Jiu a fost data in urmarire naționala, in aceasta seara, dupa ce tatal acesteia a sesizat Poliția. Oamenii legii o cauta la nivel național.

- Oamenii de stiinta din Boston au ajuns la concluzia ca optimismul este cel mai bun medicament pentru longevitate. Acestia sustin ca optimistii au cu 50 pana la 70% mai multe sanse sa atinga varsta de 85 de ani.