- Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetatenii" au ratat ocazia de a-si trece in palmares prima Liga a Campionilor. Numit la sfarsitul lui ianuarie la Chelsea, managerul german a transformat echipa albastra, i-a dat…

- Ederson (27 de ani), goalkeeperul brazilian al lui Manchester City, a marcat 10 goluri din 11 incercari la antrenamentul dinaintea finalei Ligii Campionilor cu Chelsea. Ederson Santana de Moraes, cunoscut drept Ederson, joaca din 2017 la Manchester City. Care l-a cumparat cu 40 de milioane de euro de…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Manchester City - Chelsea se joaca sambata, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor din acest sezon. Ultimul act se va disputa pe „Estadio do Dragao”, la Porto, iar in tribune vor avea acces 16.500 de spectatori. Inițial, ultimul act din acest sezon de Champions League ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Chelsea Londra a invins, miercuri seara, pe Real Madrid, pe teren propriu, cu 2-0, in manșa a doua a semifinalei Ligii Campionilor. Dupa ce in tur rezultatul a fost 1-1, londonezii s-au calificat in finala competiției, cu scorul general de 3-1. Chelsea Londra s-a calificat miercuri in finala…

- Franco-algerianul Riyad Mahrez, mijlocasul ofensiv al echipei Manchester City, autorul dublei care a asigurat calificarea englezilor in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa 2-0 cu Paris Saint-Germain, a afirmat pentru postul de radio RMC Sport ca este o calificare meritata, informeaza AFP.…

- Internationalul algerian Riyad Mahrez a marcat ambele goluri ale victoriei lui Manchester City in returul cu Paris Saint-Germain (2-0), ajutand echipa engleza sa se califice pentru prima oara in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce reusise sa inscrie si in meciul tur, de la Paris (2-1). Mahrez…

- Manchester City a scris istorie odata cu calificarea in finala Ligii Campionilor, o premiera pentru clubul englez. Manchester City a trecut in semifinale de PSG, 2-1 in tur și 2-0 in retur. Cronica meciului retur poate fi citita AICI; Cu victoria din aceasta seara de pe „Etihad”, adusa de „dubla” lui…