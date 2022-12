Stiri pe aceeasi tema

- Argentina lui LIONEL MESSI, campioana mondiala in Qatar. Visul lui Messi s-a implinit Argentina lui Lionel Messi a devenit astazi campioana in finala celui de-al 22-lea Campionat Mondial de Fotbal din istorie. Argentina și Franța, actuala campioana mondiala, mai exact ultimele 2 echipe ramase in competiție,…

- Am avut parte de o finala nebuna care a ajuns in minutele de prelungire, cu rasturnari de situație, cu un Mbappe care a reușit un hat-trick și mult spectacol! Dupa toate acestea, campioana s-a decis la loviturile de departajare, iar Argentina a reușit sa invinga Franța, Messi și compania ridicand mult…

- Argentina și Franța se intalnesc azi, de la 17:00, in marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Messi și Mbappe iși vor disputa nu doar trofeul suprem, ci și premiile individuale pentru cel mai bun om al turneului final sau pentru golgheterul Mondialului! Dupa aproape o luna, Campionatul Mondial…

- David Trezeguet, fostul mare atacant francez, campion mondial in 1998, ține cu Argentina in finala de la CM 2022. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1.…

- Argentina – Franța este meciul care va decide echipa care va caștiga trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua echipe s-au intalnit și la ultimul turneu final, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3 in duelul din optimile competiției. Ultima partida de la aceasta Cupa Mondiala…

- Argentina s-a calificat marti in finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Croatia cu 3-0 (2-0), cu doua goluri marcate de Alvarez, ambele din pasele lui Messi, care a marcat si el o data din penalty.

- Argentinianul Lionel Messi a declarat, marti seara, dupa calificarea in finala Cupei Mondiale, ca el si colegii sai au trait ceva incredibil pe parcursul turneului si au ajuns in finala, exact ceea ce isi doreau. „Acest grup este o nebunie”, a spus starul argentinian despre echipa sa. „Sunt…