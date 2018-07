Visul italian: duelul Ronaldo-Messi ar putea avea loc pe „frontul” din Serie A

Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost prezentat luni la Juventus, club care i-a oferit un contract pe patru sezoane. Chiar daca s-a desparțit de Real Madrid și de campionatul Spaniei, portughezul nu a scapat de intrebarile referitoare la rivalitatea cu Lionel Messi, atacantul argentinian al Barcelonei…

- Toata lumea vorbeste de transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus, iar adversarii din Serie A sunt cei mai atenti la mutarea facuta de Campioana Italiei. Daniele de Rossi, veteranul echipei AS Roma, a oferit un interviu canalului Roma Tv, si si-a exprimat parerea de Ronaldo si...

- Juventus nu transfera doar staruri deja consacrate așa cum a facut cu Cristiano Ronaldo pe care a platit 112 milioane de euro celor de la Real Madrid. Campioana Italiei a adus și un portar roman. E vorba despre Razvan Sergiu Sava (16 ani), goalkeeperul naționalei sub 17 ani a Romaniei. Portarul s-a…

- Drepturile TV pentru Spania si Italia n-au fost achizitionate de nicio televiziune din Romania si sunt sanse foarte mici sa fie cumparate fiindca firma care le detine a cerut o suma imensa: peste 35 de milioane de euro pentru urmatorii 3 ani! Cristiano Ronaldo la Juventus. Transferul confirmat marti…

- Rivala lui Juventus in lupta pentru titlul de campioana a Italiei, AS Roma, a avut o reacție surprinzatoare dupa ce "Batrana Doamna" a anunțat oficial ca l-a transferat pe cel mai bun jucator din lume, Cristiano Ronaldo.AS Roma a postat pe contul oficial de Twitter un colaj de poze cu legenda…

- Premier League, PSG sau Japonia ?! Niciuna dintre variantele precizate, "pe fir" a aparut Juventus. Campioana a Italiei, de 7 ori consecutiv, "Batrana Doamna" a dat startul negocierilor cu Madrid. 120 de milioane de euro si un contract pe 4 sezoane pentru a-l avea in echipa pe Cristiano Ronaldo.

- Acesta ar fi transferul verii pentru un fotbalist roman, peste cel al lui Florin Andone, care a ajuns la Brighton, in Premier League, pe 6 milioane de euro. "Sunt foarte incantat de ce mi s-a propus aici. De aceea am acceptat sa plec de la Inter. Faptul ca am sansa sa joc titular in Serie A e o motivatie…

- Dupa ce a cedat pe teren propriu in fata lui Napoli in etapa trecta, "Batrana Doamna" are mare nevoie de un rezultat bun in meciul Inter - Juventus Torino. "Analizand situatia la zi, Inter vine dupa doua victorii si un egal, iar Juventus Torino dupa o infrangere acasa in fata marii rivale la titlu.…