Visul frumos s-a terminat! Voleibalistele de la Alba Blaj au pierdut finala Ligii Campionilor

- Astazi, incepand cu ora 12:00, au loc 11 superevenimente sportive, din tenis, fotbal, volei și Moto GP, care nu trebuie ratate. 1.Sorana Cirstea - Katerina Siniakova (12:00, Digi, GSP.RO) Sorana Cirstea, locul 35 WTA, va juca azi contra Katerinei Siniakova, in turul I al turneului de la Madrid. Meciul…

- CSM Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti, care gazduieste…

- Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin are loc pe 5-6 mai, la Sala Polivalenta din București. Alba Blaj va juca in semifinale contra fetelor de la Galatasaray Istanbul. Nneka Onyejekwe e o pata de culoare, și la propriu, și la figurat, in orice echipa. O persoana mereu bine dispusa, o jucatoare…