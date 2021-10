Stiri pe aceeasi tema

- Visual Fan, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW care detine brandul Allview, a anuntat joi ca in primele noua luni a realizat afaceri de 80 milioane de lei, in crestere cu peste 36% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform news.ro "Allview (Visual Fan SA,…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS.Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%).Productia…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Compania Cemacon a incheiat primele sase luni ale acestui an cu un profit net de 21,55 milioane lei, in crestere cu 109% fata de aceeasi perioada din 2020, iar cifra de afaceri neta s-a ridicat la 83,91 milioane lei, fiind cu 46% mai mare, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…