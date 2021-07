Stiri pe aceeasi tema

- Malta impune noi condiții de intrare in țara, inclusiv pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca in contextul pandemiei de COVID-19, autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Malta, inclusiv pentru romani, scrie Hotnews . Potrivit informatiilor publicate de autoritatile…

- Peste 20.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, din care peste 11.000 cu prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Din cele 20.527 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 11.355 au primit prima doza, iar 9.172 pe cea de-a doua. 13.490 de persoane au fost vaccinate cu Pfizer, 656 cu Moderna,…

- 70.255 de doze de vaccin au fost administrate, in Romania, in ultimele 24 de ore, conform ultimelor date puse la dispoziție de CNCAV. Dintre acestea, 58.610 au fost de vaccin de la Pfizer/BioNTech, 5.216 de la Johnson&Johnson, 3.331 de la Moderna și 3.098 de la AstraZeneca.

- In ultimele 24 de ore, 68.820 de persoane au fost imunizate anti-COVID, in creștere cu circa 10.000 fața de ziua precedenta, cand au fost vaccinate 57.615 de persoane, arata datele oficiale transmise marți, 25 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. In ultimele 24 de ore,…

- In fiecare an, la data de 24 mai, membrii de partid, simpatizanții și militanții sarbatoresc aniversarea inființarii Partidului Național Liberal, cea mai importanta formațiune politica din Romania de a carui existența și activitate se leaga cele mai importante realizari ale statului modern. Fie ca vorbim…

- 96.953 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate marți, 18 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Astfel, de la inceputul campaniei și pana astazi s-au imunizat cu cel puțin o doza 3.997.170 de oameni.Conform…

- O expozitie cu ilustratii despre scandalul Caritas, o schema piramidala care a devenit una dintre cele mai mari escrocherii financiare din Romania, nu a fost avizata de Primaria Cluj-Napoca. Primarul sustine ca nu e vorba de un refuz.

- O noua transa de vaccin anti-COVID livrata de compania Moderna, care consta in 87.600 de doze, soseste miercuri in Romania pe cale terestra, informeaza Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Potrivit CNCAV, vaccinurile vor fi depozitate la Centrul National…