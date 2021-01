Stiri pe aceeasi tema

- Vista Bank anunta incheierea unui acord pentru achizitionarea a 100% din actiunile Credit Agricole Romania, achizitia fiind estimata a se finaliza pe parcursul primului semestru al acestui an, dupa obtinerea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliul Concurentei. Potrivit unui comunicat…

- Vaccinurile anti-coronavirus dezvoltate pana in prezent ar fi eficiente și in cazul noii tulpini de Covid-19. Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a dat asigurari ca vaccinul anti-coronavirus este eficient și in noua tulpina de Covid-19 care a fost descoperita in Marea Britanie. „Conform a tot…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a avut in primul semestru al anului un profit net de 4,1 milioane lei, de aproape 12 ori mai mic fata de cel raportat in perioada similara a anului trecut, de 48,8 milioane lei, potrivit news.ro. Veniturile operationale…

- Compania bistrițeana Teraplast se pregatește sa construiasca o noua fabrica in parcul sau industrial din Sarațel. Pentru materializarea acestui proiect, Teraplast are nevoie de aproape 10 milioane de euro. Noua fabrica va fi construita in parcul companiei din Sarațel și va costa nu mai puțin de 9,8…

- "Alro (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, anunta astazi rezultatele financiare consolidate pentru primele noua luni ale anului incheiate la 30 septembrie 2020. Cifra de afaceri a grupului a inregistrat o usoara…

- Multe dintre decesele Covid-19 sunt inregistrate la pacienți care au și comorbiditați. Se pare ca cei care sufera de diabet au risc dublu de deces in cazul in care se infecteaza cu coronavirus. Studiul a fost publicat joi in revista medicala britanica „ The Lancet ”, relateaza dpa . Conform studiului…

- Tranzacția prin care Sif Banat – Crișana cumpara acțiunile deținute de Doosan Heavy Industries & Construction in Doosan IMGB a fost autorizata și aprobata de Consiliul Concurenței. Terenul, cu o suprafața de 540.000 de mp, este cea mai mare suprafața de teren tranzacționata in Capitala. Trnzacția a…

- "Vineri, 23 octombrie 2020, SIF Banat Crisana a finalizat cu succes achizitia pachetului de actiuni reprezentand 99.92% din capitalul social al Doosan IMGB S.A. In urma emiterii de catre Consiliul Concurentei a deciziei de neobiectiune privind operatiunea de concertare economica realizata prin dobandirea…