VIȘINA: Un autoturism s-a făcut scrum în mijlocul câmpului Mai multe autospeciale ale pompierilor dambovițeni au intervenit in cazul unui incendiu izbucnit la un autoturism intr-un camp de pe raza localitații dambovițene Vișina. La fața locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta generalizat și au acționat pentru lichidarea lui și pentru indepartarea pericolelor. Pana la acest moment nu au fost comunicate victime posibile ale incidentului și nici cauzele izbucnirii flacarilor nu sunt cunoscute. FOTO: ISU Dambovița Post-ul VIȘINA: Un autoturism s-a facut scrum in mijlocul campului apare prima data in Gazeta Dambovitei . Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01:40, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la un autoturism in comuna Potlogi, sat Romanești, str. Crucii. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Garda Potlogi cu 2 autospeciale de stingere. La locul incendiului pompierii au constatat…

- Astazi, 21 iunie a.c., in jurul orei 17:00, pompierii dambovițeni au intervenit in cazul unui incident rutier produs la Nisipuri. La fața locului, pompierii au constatat ca un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un șanț. Din fericire, in urma evenimentului nu au fost inregistrate…

- Pompierii dambovițeni au fost solicitați sa intervina astazi, 09 mai a.c., in cursul dimineții, in cazul unui accident rutier produs pe raza orașului Titu. La fața locului s-a constatat ca impactul s-a produs intre doua autovehicule de mare tonaj. Din fericire, conform unui comunicat al ISU Dambovița,…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 22:50, pompierii din Gaești au intervenit cu doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD in cazul unui incendiu izbucnit pe Autostrada A1, la kilometrul 62, pe sensul spre București. Conform unui comunicat al ISU Dambovița, la fața locului pompierii au constatat…

- Accident pe DN 7 la km 44, unde s-a produs o coliziune intre un autoturism și un tractor. Vehiculele erau conduse de doua femei de 43 și 39 de ani, dar din fericire nu au existat victime. Doua persoane au fost evaluate medical la fața locului de catre SAJ Dambovița, dar au refuzat transportul la spital. …

- Mai multe autospeciale ale pompierilor dambovițeni au intervenit noaptea trecuta, in jurul orei 03:30 in cazul unui incendiul izbucnit la o casa din satul Balteni, comuna Conțești. La fața locului, potrivit unui comunicat al ISU Dambovița, incendiul se manifesta generalizat in gospodarie, pe o suprafața…

- Momente cumplite, luni, la orele amiezii, pentru 6 persoane! Aceasta au fost transportate de urgența la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier, produs pe raza localitații Vișina. In coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. “La locul evenimentului, echipajele de intervenție…

- Un autoturism a luat foc in mers pe DN13, iar traficul a fost blocat, potrivit realitateadebrasov.net .Polițiștii din cadrul Politiei Orașului Rupea au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism, care circula pe DN 13, dinspre Rupea spre Brașov, a luat foc in mers, in zona Padurea Bogații.In…