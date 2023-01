Stiri pe aceeasi tema

- Sa visezi un hotel arata ca trebuie sa faci planuri, deoarece lucrurile tind sa se schimbe. Asta inseamna ca vor aparea vești bune. Semnificația acestui vis afirma ca succesul este foarte aproape! Hotelurile sunt locuri in care exista o mișcare intensa. Mereu vin oameni noi și pleaca oameni noi. De…

- Sa visezi noroi poate sa-ți trezeasca stari de tot felul. Pentru unii, noroiul poate sa reprezinte ceva greoi, murdar și neplacut, pe cand pentru alții poate fi despre joaca și veselie. Ce inseamna cand visezi noroi, așadar, poate sa depinda de emoțiile pe care le traiești in vis și de contextul in…

- Curcubeul este un fenomen optic cu adevarat fascinant. Acesta se manifesta prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat, atunci cand lumina soarelui se imbina cu in picaturile de apa din atmosfera. De cele mai multe ori, curcubeul apare imediat dupa ploaie, insa puțini știu cate culori…

- Cum prepari masca de par cu ulei de rozmarin. Planta stimuleaza creșterea parului. Daca iți dorești un par mai lung intr-un mod mai natural, ar fi bine sa știi cate ceva despre beneficiile pe care rozmarinul le are asupra firului de par. Pe langa aroma pe care aceasta planta o deține, in spate se mai…

- Ce reprezinta culorile steagului Romaniei. Tricolorul a fost adoptat pentru prima oara in țara noastra, in 1834, atunci cand domnitorul Alexandru D. Ghica a ales ca drapelul de lupta sa poarte culorile rosu, albastru si galben, iar in mijloc sa se regaseasca o pasare. Abia in 1848, in timpul Revoluției,…

- Biserica are o semnificație importanta in viețile celor mai mulți dintre noi, o incarcatura spirituala aparte. Sa visezi o biserica poate avea mai multe interpretari, in funcție de context și de emoțiile pe care le simți. Afla ce inseamna cand visezi o biserica:Ce rol au viseleMulte culturi antice credeau…

- Sa visezi viermi poate, adesea, sa fie neplacut și sa-ți para un vis neobișnuit. Cu toate aceste, astfel de vise sunt destul de frecvent intalnite și, dincolo de simbolistica viermilor, este foarte important contextul visului și emoțiile visatorului. Iata ce poate sa insemne cand visezi viermi:De ce…

- Dicționar de vise. Ce inseamna daca visezi ca ai cazut in gol. Cu siguranța ți s-a intamplat macar odata sa visezi ca ai cazut in gol. Este insa acest lucru un avertisment, sau un semn bun? Dicționar de vise. Ce inseamna daca visezi ca ai cazut in gol Daca ai visat ca ai cazut in gol, sau ca poți zbura,…