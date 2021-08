VIȘEU DE SUS – Bărbat din Tulcea decedat după o ciocnire cu o motocicletă din Polonia Zi neagra vineri, 13 august, pe drumurile din Maramureș. La Vișeu de Sus un barbat din Tulcea a decedat dupa ce mașina in care se afla a lovit o motocicleta. La locul accidentului, DN18 strada Randunelelor, au fost solicitați polițiștii din Vișeu de Sus, care au identificat o motocicleta și un autoturism care prezentau avarii in urma producerii accidentului. „In urma accidentului rutier a rezultat decesul conducatorului autoturismului, un barbat de 62 de ani din Tulcea și vatamarea corporala a motociclistului, un barbat de 48 de ani din Polonia, respectiv vatamarea corporala a unei pasagere din… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

