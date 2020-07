Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a avut un mesaj clar privind situația actuala a pandemiei de coronavirus. Daca oamenii continua sa nu respecte regulile, Romania se va indrepta, cu siguranța, spre scenariul sumbru prognozat de documentul intern al CNSU.

- Explozie de culoare pentru sportivii echipei Zimbru Chisinau. Fanii acestora s-au mobilizat si le-au pregatit o surpriza colorata, pentru a-i incuraja la meciul care il vor avea in aceasta seara.

- Doi turiști, deținatori ai unor conturi bancare foarte generoase, ar putea fi primii astronauți amatori lasați sa participe la un zbor extra-vehicular, plutind liber in spațiu, protejați doar de costumele de astronaut. SP Korolev Rocket and Space Corporation „Energia” și Space Adventures, Inc. au semnat…

- Cum ar dori Guvernul de la București Comisia de la Venetia a dezbatut joi, 18 iunie, solicitarea Guvernului Orban de revocare a lui Tudorel Toader din pozitia de membru titular al forului european. Potrivit unor surse politice si diplomatice, Comisia de la Venetia a respins solicitarea guvvernului.…

- Numarul mediu de pensionari in primul trimestru al acestui an s-a ridicat la 5,13 milioane persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale,…

- BERBEC Cineva, care știe ca aveți probleme cu banii, se poate oferi sa va ajute cu o slujba suplimentara! Nu uitați ca acea persoana știe ca sunteți la inghesuiala și oferta va fi din start mai mica decat meritați! TAUR O sa aveți azi una dintre cele mai placute zile ale lunii! Astrele va […]

- APROBARE…Consilierii locali barladeni au aprobat ieri, in sedinta extraordinara, Planul Urbanistic Zonal pentru proiectul „Galerie comerciala, Hipermarket Kaufland si constructii anexe. Galeria comerciala va fi pe strada Republicii, numarul 320, pe teren proprietate privata a SC Rulmenti SA Barlad,…