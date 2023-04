Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Finante, Sergii Marcenko, le-a transmis omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus inceperea…

- Capitanul Lazio Roma, Ciro Immobile, a intrat frontal cu SUV-ul sau intr-un tramvai, in centrul Romei. Conform presei sportive din Italia, fotbalistul a suferit o dauna totala a mașinii sale, dar el nu a pațit nimic grav. ???????? Ciro Immobile percute par un tram, les images impressionnantes de sa…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si producatorul de medicamente de stat, Antibiotice Iași, au semnat un acord de consultanta privind dezvoltarea strategica a platformei industriale a companiei, propunandu-și pana in 2030, consolidarea unui portofoliu de produse echilibrat si sustenabil prin atragerea…

- Un roman in varsta de 49 de ani, angajat ca gradinar la un pictor austriac celebru, a furat tablouri in valoare de peste 320.000 de euro. Acestea au fost gasite in urma unor percheziții facute in judetele Timis si Caras-Severin. ”La data de 10 noiembrie 2022, polițiști ai serviciilor de investigații…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a reacționat, luni, in urma cutremurelor devastatoare care au avut loc in cursul zilei și a oferit asistența pentru Siria și Turcia. Rusia, care este un aliat de baza al președintelui sirian Bashar al-Assad, menține o prezența militara semnificativa in aceasta țara.…