Vise destrămate. Cîțu își pune părinții în cap: „Ar influența negativ ținta de deficit bugetar” Guvernul Cițu respinge inițiativa de a acorda 1.500 de lei pentru salariații cu copii. Premierul considera ca „ar influența negativ ținta de deficit”. Proiect UDMR pentru plata sprijinului de 1.500 de lei pentru salariații cu copii mici, prin care se decontau cheltuieli cu creșa și gradinița, a fost suspendat in primavara de Ministerul Finanțelor. Inițiatorul […] The post Vise destramate. Cițu iși pune parinții in cap: „Ar influența negativ ținta de deficit bugetar” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

