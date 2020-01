Viscolul şi ninsorile au făcut zeci de victime în Pakistan şi Afganistan Viscolul si ploile torentiale au provocat moartea a zeci de persoane in Pakistan si Afganistan, drumurile blocate si zborurile anulate perturband viata de zi cu zi a locuitorilor, relateaza luni agentia DPA. Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in incidente produse separat in ultimele doua zile marcate de cantitati insemnate de precipitatii sub forma de zapada si ploaie, care au afectat provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a anuntat luni directorul departamentului local pentru situatii de urgenta, Imran Zarkoon. Cateva mii de persoane au ramas izolate in regiuni montane indepartate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

