Viscolul face ravagii. Rețelele de curent au căzut. Oameni sinistrați în zeci de localități Viscolul puternic a afectat aproape 200 de rețele de electricitate, in țara, iar conditiile meteorologice ingreuneaza accesul in zonele afectate, interventiile fiind dificile. ”Sunt conditii meteorologice deosebite (cod rosu) in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, dar si in alte judete. Suntem in contact permanent la nivelul Comandamentului energetic de iarna, inclusiv cu dispeceratul energetic national, IGSU si distribuitorii. Am convocat de ieri seara o reuniune a Comandamentului pentru astazi, ora 13:00. In acest moment, sunt afectate 175 de linii de medie tensiune”, a scris pe Facebook ministrul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica in județele Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța continua sa fie afectata din cauza condițiilor meteorologice - cod roșu de viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 95-100 km/h, ninsoare abundenta și vizibilitate redusa spre zero.Echipele de intervenție…

- Alimentarea cu energie electrica in judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta continua sa fie afectata din cauza conditiilor meteorologice cod rosu de viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 95 100 km h, ninsoare abundenta si vizibilitate redusa spre zero.Echipele de interventie ale…

- Din cauza condițiilor meteorologice a fost afectata alimentarea cu energie electrica din județele Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța, potrivit E-Distribuție Dobrogea. Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile, precum și accesul ingreunat in multe zone, din cauza drumurilor inchise, intervențiile…

- Oamenii din peste 200 de localitați din județele Constanța, Tulcea, Galați și Braila nu au energie electrica, dupa ce liniile de medie tensiune au fost afectate de viscolul puternic. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat la Digi24 ca intervențiile sunt extrem de dificile din cauza condițiilor…

- Un numar de 175 de linii de medie tensiune sunt afectate in prezent, interventiile fiind extrem de dificile pana la ameliorarea conditiilor meteorologice, anunta Ministerul Energiei."Sunt conditii meteorologice deosebite (cod rosu) in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, dar si in alte judete. Suntem…

- Un numar de 175 de linii de medie tensiune sunt afectate in prezent, interventiile fiind extrem de dificile pana la ameliorarea conditiilor meteorologice, anunta Ministerul Energiei."Sunt conditii meteorologice deosebite (cod rosu) in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, dar si in alte judete. Suntem…

- ”Sunt conditii meteorologice deosebite (cod rosu) in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, dar si in alte judete. Suntem in contact permanent la nivelul Comandamentului energetic de iarna, inclusiv cu dispeceratul energetic national, IGSU si distribuitorii. Am convocat de ieri seara o reuniune a Comandamentului…

- Codul rosu de viscol puternic a afectat duminica dimineata alimentarea cu energie electrica din județele Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța, informeaza E-Distributie Dobrogea.La ora 08:00 alimentarea era intrerupta in 191 localitați, pentru circa 257.000 de clienți, in special in județele Ialomița…