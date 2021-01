Viscolul a afectat circulația feroviară în sudul țării: La Constanța locomotivele electrice au fost înlocuite cu cele diesel CFR SA anunța ca circulația pe calea ferata se desfașoara in condiții de iarna in sudul țarii, iar pe raza regionalei Constanța, din motive de siguranța, locomotivele electrice au fost inlocuite cu cele diesel, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al CFR SA, traficul feroviar se desfașoara in condiții de ninsoare viscolita și rafale puternice de vant, de pana la 70 km/h, pe raza regionalelor de cale ferata din sud-estul țarii, București, Constanța și Galați, circulația trenurilor fiind insa adaptata pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii. SURSE - Deciziile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

