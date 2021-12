Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape 90 de centimetri, a fost masurat luni, la statia de la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, unde este risc insemnat de producere de avalanse, potrivit unui informari emise de meteorologii sibieni, potrivit Agerpres.…

- Iarna in toata regula in estul judetului Timis. De ore bune ninge abundent in zona Cosava, pe drumul dintre Lugoj si Deva. Pentru ca ninge continuu de o buna perioada de timp, politistii din Faget au trimis in zona mai multe echipaje de politie pentru a supraveghea traficul, in conditiile in care zona…

- In zonele inalte din Carpatii Meridionali este risc moderat, de gradul doi, de producere de avalanse de joi seara pana sambata, dupa care pericolul va fi mai mare, asa ca riscul va fi de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In prezent, cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras…

- S-a racit brusc vremea in toata țara. Azi-noapte au cazut primii fulgi de nea in Capitala, dar nu s-a depus strat de zapada și s-a facut și mai frig. In schimb, turiștii care au ales sa mearga la munte in aceasta perioada se bucura de un adevarat peisaj de iarna. In stațiunile de pe Valea Prahovei s-a…

- Au venit ninsorile in Romania. La Fundata, cea mai inalta localitate din tara, a nins intens, stratul de zapada ajungand la aproximativ 15 centimetri. A nins inca de ieri dimineata in statiunile de pe Valea Prahovei, in Poiana Brasov, dar si in Fundata. Desi oamenii de la munte sunt obisnuiti cu zapada…

- A nins la munte si s-a asternut deja un strat consistent de zapada. La Fundata, cea mai inalta localitate din tara, stratul de zapada ajunge la aproximativ 15 centimetri. A nins inca de ieri-dimineata in statiunile de pe Valea Prahovei, in Poiana Brasov, dar si in Fundata. Desi oamenii de la munte sunt…

- Romania este vizata de un val de aer rece. Pe Transfagarașan a nins, iar stratul de zapada depus a atins 10 centimetri. La stația meteo de la Varful Omu au fost inregistrate minus 8,5 grade Celsius, cea mai mica temperatura inregistrata in Europa, ieri. “Azi dimineața am intervenit din nou pentru indepartarea…

- Pe Transfagarașan ninge de ore bune, iar drumarii au inceput operatiunea de deszapezire pe tronsonul inca deschis circulatiei dintre Balea Cascada si Balea Lac. ”Iarna și-a intrat pe deplin in drepturi pe Transfagarașan! Azi dimineața am intervenit din nou pentru indepartarea zapezii de pe carosabil…