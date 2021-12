VISCOL în România! Drumurile deja s-au blocat. Avertisment de la ANM Iarna iși intra in drepturi in Romania. ANM anunța un val de ninsori in mai multe zone ale țarii, iar drumurile ar putea fi blocate din cauza stratului dens de zapada. Ninsori abundente, drumuri blocate, viscol in zonele montane, așa arata prognoza meteo ANM pentru zonele montale. VISCOL in Romania! Drumurile deja s-au blocat. Avertisment de la ANM Meteorologii anunța ca va ninge in continuare, se va depune un strat consistent de zapada și vom avea vant foarte puternic la mai mult de 1800 m. Rafalele vantului vor depași 100 de km/h, ceea ce inseamna ca vom avea viscol, ninsoare spulberata și reducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

