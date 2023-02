Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol, in zona de munte, pana vineri dimineata. De asemenea, in Oltenia si Transilvania, vantul va sufla cu putere. Potrivit ANM, de miercuri, ora 10.00, pana vineri la aceeasi ora, la munte va ninge, insemnat cantitativ, indeosebi in zona Carpatilor Occidentali si […] The post Viscol cu rafale de 90 km/h si ninsori abundente, pana miercuri. Avertizarea meteo, valabila in mai multe zone din tara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .