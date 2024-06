Vişan rămâne doar preşedinte Dupa o perioada in care a ” facut de toate”, la Tricolorul Breaza, Marius Vișan a decis sa ramana doar președinte, renunțand la funcția de antrenor. ,,Dragi suporteri ai echipei de fotbal seniori. Astazi imi anunț retragerea din funcția de antrenor al echipei de seniori iar, in zilele urmatoare o sa anunț numele antrenorului ce va pregati echipa in sezonul 2024-2025. Dupa 1 an si 3 luni in care am reușit promovarea in liga a 3 a și menținerea echipei in aceasta liga, clubul trebuie sa treaca la urmatoarea etapa, sa urce o treapta. Pentru mine a fost o onoare sa antrenez echipa, chiar daca pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

