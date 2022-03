Visa şi Mastercard se retrag de pe piaţa rusă Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii sau bancomatele rusesti. Decizia a fost luata, data fiind natura ”fara precedent a conflictului actual si din cauza incertitudinii mediului economic”. Intre timp, Visa transmis ca va lucra pentru a opri toate tranzactiile din tara in zilele urmatoare, iar cardurile Visa emise de institutii financiare din afara Rusiei vor inceta sa functioneze si pe teritoriul tarii. Potrivit directorului general al companiei, Al Kelly,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

