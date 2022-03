VISA și Mastercard își suspendă operațiunile în Rusia Gigantii internationali ai cardurilor bancare Visa si Mastercard au anuntat ca isi suspenda operatiunile in Rusia dupa invazia Ucrainei, ceea ce inseamna ca nu vor mai putea fi folosite in strainatate cardurile emise de bancile rusesti și nici cardurile straine nu pot opera Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

