- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca UE, impreuna cu Statele Unite și alți parteneri occidentali, intenționeaza sa impuna noi sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, inclusiv intreruperea mai multor banci rusești de la plațile interbancare SWIFT, noteaza Reuters.…

- ”Lucram la modul in care sa se limiteze pagube colaterale ale unei deconectari de la SWIFT”, anunta intr-un comunicat ministri germani de Externe Annalena Barbock si al Economiei Robert Habeck. ”Avem nevoie de restrictii tintitte si funtcionale”, subliniaza cei doi ministri.

- Tancurile rusești au intrat in Kiev și se indreapta catre centrul Capitalei, dupa ce au trecut de apararea orașului. Atacul a fost precedat de bombardamente la primele ore ale dimineții. Populația a fost indemnata sa se retraga in adaposturi, iar pe strazi se aud impușcaturi. Seful diplomatiei ucrainene…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden a anuntat, joi, noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”. Printre sanctiuni, se numara blocarea altor patru mari banci rusesti si adaugarea de nume pe lista persoanelor pentru care sunt impuse sanctiuni . ”Vom limita…

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit joi dimineața cu omologii sai Grupul celor Șapte pentru a stabili masuri mai severe impotriva Rusiei, dupa ce președintele Vladimir Putin a lansat ceea ce liderul american a numit ”un razboi premeditat” impotri

- Sunt imagini de ultima ora surprinse in Ucraina, dupa atacul din direcția Rusiei. Pe Twitter au aparut imagini cu elicoptere rusești survoland la doar 15 kilometri de capitala Ucrainei, intreptandu-se spre Kiev. HAPPENING NOW: Russian helicopters near Vyshgorod #Ukraine — only 15km from the capital…

- Oficiali americani de rang inalt au declarat ca nu pot confirma informatiile potrivit carora serviciile de informatii americane indica faptul ca Rusia planuieste sa invadeze Ucraina miercuri, dar au repetat avertismentele ca americanii sa paraseasca imediat Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- SUA au declarat joi ca au dovezi ca Moscova intentioneaza sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP. ''Credem ca Rusia ar putea produce o inregistrare…