- Visa a solutionat o problema tehnica aparuta in cursul zilei de vineri in Europa, care a impiedicat mai multi consumatori sa plateasca cu cardul, iar in acest moment sistemul de plati este complet functional, informeaza compania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de furtuni care intra in vigoare sambata, la ora 14.00, și expira duminica la ora 23.00, fiind vizate județe din Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și de la munte. Se vor inregistra, izolat, și 40-50 l/mp.Citește…

- UPDATE: Sistemul de carduri VISA a anunțat, sâmbata dimineața, remedierea problemelor care au afectat grav tranzacțiile facute la ATM și POS în întreaga Europa, inclusiv în România.

- Camera TrueDepth de pe iPhone X este probabil cea mai controversata componenta dintr-un smartphone din ultimii cativa ani. In timp ce ofera posibilitate de deblocare prin recunoastere faciala, aceasta a dus la eliminarea senzorului de amprenta, cat si la aparitia „bretonului” din partea de sus a display-ului.…

- Ancheta continua cu un nou episod in care vom prezenta cum parlamentarul valcean Cristian Buican, conducatorul de facto al SC Lovagro SRL, s-a facut cu animale fara sa stea la coada lor. Sistemul poate fi unul foarte simplu daca, prin influența pe care o ai ca șef de partid și secretar al Camerei Deputaților,…

- Drumul Național 7, care leaga Romania de Europa arata mai rau ca niciodata. Abia acum, dupa sute de reclamații, angajații companiei de drumuri s-au apucat de treaba. Problema e ca reparațiile incetinesc și mai mult traficul care și așa se desfașoara cu greutate.