- Furtuna de zapada, care a lovit in acest weekend sudul SUA, lasand mii de persoane fara curent electric si determinand suspendarea a numeroase curse aeriene si feroviare, se indreapta luni spre nord-estul tarii, relateaza luni EFE. Potrivit prognozei meteo, se asteapta ca furtuna sa continue…

- O zi cu temperaturi scazute, dar care nu i-a tinut pe schiori departe de partie. Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astazi, sa intervina in 4 cazuri. Trei persoane care practicau schiul in Masivul Postavaru s-au accidentat, iar pentru una dintre acestea a fost chemat in sprijin…

- Peste drumurile din Cluj-Napoca s-a așternut un strat subțire de zapada, iar șoferii au fost prinși pe nepregatite.Pe strada Alverna din Gheorgheni, luni seara, mașinile abia urcau pe o panta cu inclinație moderata. Cel mai probabil, șoferii au fost prinși cu cauciucuri de iarna, mai ales ca sub zapada…

- O femeie a decedat, iar doua persoane au suferit arsuri, in urma unei explozii urmate de incendiu care s-a produs, azi-dimineata, in jurul orei 06:50, intr-o casa de pe strada Dunarii din Cluj-Napoca, unde functiona o pensiune. ”ISU Cluj a fost alertat prin SNAU 112 pentru a interveni la o explozie…

- Persoane necunoscute au patruns prin efractie in cladirea Teatrului Maghiar din Cluj si au sustras bani dintr-un fiset metalic. Sesizarea Politiei s-a facut luni dimineata, iar anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat, potrivit news.ro. ”La data de 6 decembrie a.c., in jurul orei…

- Echipa Romaniei a invins selectionata statului Peru, in barajul pentru calificarile in faza finala a Cupei Davis. Marius Copil si Horia Tecau i-au invins pe Sergio Galdos si Arklon Huertas del Pino, scor 4-6, 6-3, 6-2, iar Romania are 3-0 cu Peru. La meciul jucat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca…

- In Straja se fac pregatiri intense pentru deschiderea noului sezon de schi. De o saptamana au fost pornite și tunurile de zapada, iar Andrei Buznac a realizat o filmare cu coborarea pe schiuri. Este prima coborare pe schiuri din acest sezon de iarna. „Ne vedem curand. Noi ne-am pregatit și…

- O scena parca scoasa din filmele de groaza a avut loc ieri seara intr-unul din magazinele Lidl din orașul Cluj-Napoca. Conform polițiștilor, o femeie ar fi fost injunghiata in incinta magazinului. Suspectul, care ulterior a fost prins și arestat, ar fi fost un tanar de doar 17 ani. O femeie injunghiata…