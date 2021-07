Cercetatorii au descoperit o serie de virusuri necunoscute in probe de gheața veche de 15.000 de ani provenita dintr-un ghețar din podișul Tibet. Virusurile nu seamana cu niciunele dintre cele care au fost catalogate de oamenii de știința pana acum, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Microbiome, informeaza CNN . O echipa de oameni de știința de la Universitatea de Stat din Ohio, SUA, a luat doua eșantioane de gheața din calota glaciara Guliya, situata la 6,7 kilometri deasupra nivelului marii, in vestul Chinei, in 2015. Eșantioanele au fost extrase de la adancimea de 300 de metri, a spus…