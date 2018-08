Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane sunt in continuare date disparute, in urma musonului deosebit de violent, care a afectat aceasta regiune tropicala foarte apreciata de turisti in sezonul uscat. Situatia s-a ameliorat net saptamana trecuta cu o…

- Aproape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii. Inundatia din statul Kerala este cea mai grava din ultimul secol din India. Autoritatile…

- Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma…

- Cel putin 82 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva sute au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe DN2, in judetul Ialomita, unde patru persoane au fost ranite si doua au murit dupa ce doua autovehicule s-au ciocnit. Autoritatile au activat planul rosu de interventie, transmite News.ro . Potrivit IGSU, accidentul a avut loc pe DN 2 – E 85,…

- Autoritatile din Abu Dhabi au ordonat luni arestarea a trei „vedete ale retelelor de socializare”, acuzate de participarea la „Kiki challenge”, o provocare la moda, care consta in a te filma in timp ce cobori din masina si apoi dansezi langa aceasta, informeaza AFP.

- Inundatiile si alunecarile de teren din vestul Japoniei s-au soldat cu moartea a cel putin 199 de persoane, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al guvernului nipon, informeaza AFP. Premierul Shinzo Abe a ordonat in timpul unei reuniuni a celulei de criza sa se actioneze cat mai repede posibil…