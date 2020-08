Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o regiune din Spania autoritațiile au interzis fumatul in spațiile publice. Masura de prevenire a raspandirii virsului SARS-CoV-2 este valabila atunci cand nu exista suficienta distanța fizica intre persoane. Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut din nou in Spania, de la 150 in luna…

- Turneul de tenis Mutua Madrid Open, programat sa se desfașoare intre 12 și 20 septembrie, ar putea fi anulat ca urmare a creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus din capitala Spaniei. Madrid Open ar fi trebuit sa se desfașoare inițial intre 3 și 10 mai, insa turneul a fost mutat in luna septembrie…

- Turistul in varsta de 43 de ani a fost retinut luni seara, dupa ce mai multi clienti au sunat la politie pentru a sesiza incidentul, potrivit dailymail.com. Potrivit acestora, managerul restaurantului i-a atras atenția, insa barbatul a inceput sa il jigneasca. Autoritațile au ajuns la fața…

- Unele restricții au fost reintroduse in sudul Spaniei. In regiunea spaniola Andaluzia, purtarea maștii a devenit obligatorie atat in ​​spații deschise, cat și in spații inchise și indiferent daca se poate menține sau nu distanța fizica de 2 metri. Masura se aplica chiar și pe plaje și la piscine, unde…

- Autor: Stelian ȚURLEA Ce ne definește ca oameni? Multe lucruri, dar iata-l pe cel esențial, explicat admirabil de profesorul de neuroștiințe Shane O’Mara, de la Trinity College Dublin. Profesorul cercetator principal si fost director al Trinity College Institute of Neuroscience, unul dintre cele mai…

- Abia iesiti din izolarea la domiciliu, numerosi europeni s-au confruntat marti cu un val de caldura care traverseaza "batranul continent" din Spania si pana in Suedia, cu temperaturi care oscileaza uneori in jurul pragului de 40 de grade Celsius, informeaza AFP. Fantanile arteziene i-au…

- Guvernul Franței va ridica restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 incepand cu 15 iunie, au declarat ministrul de interne Christophe Castaner si ministrul de externe, Jean-Yves Le Drian. Astfel, incepand cu 15 iunie, persoanele provenind din spatiul european (statele membre…