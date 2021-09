Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-a inregistrat primul deces din cauza virusului West Nile, in acest an. De la inceputul lunii iunie si...

- Autoritațile au anunțat, vineri, ca a fost inregistrat primul deces cauzat de virusul West Nile, in Romania, din acest an. Este vorba de un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Dolj. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, de la inceputul lunii iunie si…

- ALERTA in Romania: Virusul West Nile a provocat primul deces din țara, in acest an ALERTA in Romania: Virusul West Nile a provocat primul deces din țara, in acest an Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-a inregistrat primul deces din cauza…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-a inregistrat primul deces din cauza virusului West Nile, in acest an, anunța Mediafax.

- Trei cazuri de infectie cu virusul West Nile, cate unul in judetele Olt si Bacau si unul in Bucuresti, s-au inregistrat pana la data de 25 august, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 21 iulie 2021, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 12-18 iulie 2021. Astfel, pana la 18 iulie 2021, 94,6% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 86,1% din totalul lor…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat marți ca o femeie in varsta de 72 de ani, din Argeș, cu condițiile medicale preexistente și nevaccinata a murit, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta. Numarul total al infecțiilor cu varianta Delta a coronavirusului, descoperita prima data in India,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in 20 iunie, au fost confirmate 44 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului, fiind inregistrat si un deces. Este vorba despre o persoana din judetul Arges.