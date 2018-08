Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit in Serbia din data de 17 iule din cauza virusului West Nile (Nilul de Vest) fiind raportate in total 102 cazuri incepand de luna trecuta, au informat miercuri autoritatile medicale ale tarii citate de EFE. Cinci persoane au murit la Belgrad si alte doua cazuri letale…

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- Pana la 20 de persoane au murit dupa ce un avion militar de colecție s-a prabușit, sambata, pe un munte din Elveția, informeaza Hotnews, citand AFP. Aparatul de zbor, un Junkers JU52 HB-HOT, construit in 1939 in Germania, aparține companiei ...

- Cel puțin 40 de persoane au murit in urma inundațiilor din statul Katsina din nord-vestul Nigeriei, relateaza BBC, informeaza Mediafax.Ploile torențiale de duminica au cauzat revarsarea unui rau din orașul Jibia și inundarea zonei. Serviciile de urgența locale au declarat ca nivelul…

- Autoritatile din domeniul sanatatii din provincia canadiana Quebec au informat miercuri ca 15 persoane au murit incepand de vineri ca urmare a valului de caldura si umezeala care afecteaza aceasta regiune, relateaza EFE. Sante Montreal, care ofera servicii medicale orasului Montreal, a informat ca 11…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, informeaza AFP, preia Agerpres."Am pierdut 15 oameni in aceasta…

- Cel putin 65 de persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile din cauza insolatiei care a afectat orasul-port Karachi din sudul Pakistanului unde temperaturile maxime au ajuns pana la 44 de grade Celsius, informeaza marti Xinhua citand media locale. Faisal Edhi, directorul Edhi Foundation, care…

- Cel putin 16 persoane au murit in Somalia si alte zeci de mii au fost afectate de trecerea unui ciclon care a lovit in acest sfarsit de saptamana partea de nord a acestei tari precum si republica vecina...