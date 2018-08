Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Dolj, dr. Stefan Popescu, o femeie de 75 de ani din Poiana Mare, județul Dolj, care era internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova, a decedat pe 29 august la cinci zile de la internare, iar rezultatul testului care a fost primit vineri…

- Specialistii mentioneaza ca infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar. Cazurile de meningite meningo encefalite cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt sporadice si in momentul de fata nu exista riscul unei epidemii, dupa cum precizeaza…

- O persoana a murit din cauza infectarii cu virusul West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica citate de Agerpres.ro. In perioada 2 mai 8 august s au inregistrat 23 de cazuri de infectie…

- Medicii recomanda sa ne ferim de tantari si fac apel la autoritati sa ia masuri. Umiditatea data de ploile abundente din acest an a facut ca virusul West Nile sa apara si la noi in tara.

- Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce privește cazurile de rujeola, a spus, miercuri, la Buhuși, in județul Bacau, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, aceasta exprimandu-și speranța ca medicii de familie vor avea mai mult curaj și vor intra in comunitați, transmite corespondentul MEDIAFAX."Statisticile…

- Un barbat de 62 de ani, victima unui accident de circulatie este resuscitat de cadrele medicale in UPU Spitalului din Mangalia. Victima a fost gasita de medici in coma iar la scurt timp a intrat in stop cardio respirator. In aceste momente se efectueaza protocolul de resuscitare, potrivit purtatorului…

- Accident rutier in localitatea Oprișor. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului una din victime este inconstienta. La fata locului a ajuns un echipaj de la ambulanța care ii acorda ingrijiri.

- Salvatorii intervin in aceste momente pentru a scoate o persoana din valurile Marii Negre, pe plaja Bali din statiunea Neptun.La locul interventiei se indreapta o ambarcatiune de la Garda de Coasta, un SMURD B si Descarcerarea.UPDATE: Barbatul a fost depistat de pompierii aflati la mal, fara viata,…