Virusul West Nile a fost confirmat la Iași. Un bărbat a fost înțepat de un țânțar Virusul West Nile a fost confirmat la Iași la un barbat care a fost ințepat de un țanțar. Ieșeanul, in varsta de 67 de ani nu a calatorit in strainatate, insa a contractat virusul specific zonei Africii de Nord și a Nilului. Umiditatea generata de ploile torențiale din ultima perioada a facut ca virusul sa apara și in țara noastra deoarece, pana acum, au fost confirmate cinci cazuri de infecție cu virusul West Nile. Barbatul de 67 de ani a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, cu simptome specifice pentru infecția cu virusul West Nile. „Este un caz confirmat in spital.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

