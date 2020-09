Virusul va suferi mutații chiar și după apariția unui vaccin. „Va deveni tot mai contagios în următorii ani” Inca de cand a debutat pandemia de coronavirus, oamenii de știința au cautat sa afle cum arata structura acestui virus, ca sa poata gasi mai repede un tratament. In cazul acestui studiu facut in America au fost analizate 5.000 de secvențe genetice ale virusului și s-a constatat ca el nu a devenit mai letal, ci doar mai contagios. Pe masura ce se transmite de la o persoana la alta iși modifica și structura. Virusologii spun ca masurile de protecție cum este de exemplu distanțarea sociala reprezinta o bariera in calea virusului. Insa daca virusul se va transmite tot mai ușor, va invața cum sa treaca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

