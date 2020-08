Virusul SARS-CoV-2, detectat la 5 metri de o persoană infectată Un studiu al cercetatorilor americani din cadrul Universitatii Florida releva faptul ca virusul SARS-CoV-2 se menține in aer chiar și la o distanța de 5 metri de o persoana infectata. Oamenii de știința au vrut sa afle in ce masura exista posibilitatea transmiterii virusului SARS-CoV-2, cel care provoaca boala COVID-19, prin aerosoli. Aceștia au cautat particulele foarte fine care raman in suspensie si pot aparea atat din cauza picaturilor infectate expulzate atat prin tuse ori stranut, cat si prin activitati precum vorbitul sau cantatul. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre controversele pandemiei COVID-19 este posibilitatea transmiterii noului coronavirus prin aerosoli, acele particule foarte fine care raman in suspensie si pot aparea atat din cauza picaturilor infectate expulzate atat prin tuse ori stranut, cat si prin activitati precum vorbitul sau cantatul.…

- Protestatarii au iesit miercuri seara pe strazile din Belarus pentru a patra noapte consecutiv pentru a demonstra impotriva a ceea ce considera ca a fost fraudarea alegerilor la scrutinul prezidential desfasurat duminica, in pofida violentei de care au dat dovada fortele de ordine, informeaza dpa…

- Doi barbați, originari din Chișinau și Drochia, ar fi omorat doi barbați din cauza unor neințelegeri. Potrivit poliției, cele doua crime au avut loc in luna iunie in municipiul Chișinau, pe strada Mihail Sadoveanu, acolo unde au fost depistate cadavrele celor doi barbați, in varsta de 34 și 66 de ani.…

- „In cazul in care o alta persoana este infectata de cineva care a parasit spitalul stiind ca este infectat are dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Dar conditia este sa fie infectata o alta persoana, conform prevederilor Codului Penal", este raspunsul Grupului de Comunicare Strategica…

- Autoritatile de sanatate publica le-au cerut oamenilor sa stea la doi metri unul de altul pentru a incetini raspandirea coronavirusului prin asa-numitele picaturi respiratorii, dar trei experti avertizeaza ca aceasta distanta nu este suficienta, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Medicii au avertizat asupra pericolului de a dezvolta noi simptome pentru Covid-19. Mai exact, mulți medici din diferite țari susțin ca pacienții care au facut forme severe de Covid-19 au prezentat stari de confuzie, chiar delir sau au avut semne de alte tulburari mintale. Medicii trag un semnal…

- Prima țara din Europa care nu mai are nicio persoana infectata cu coronavirus pe teritorul sau Statul Muntenegru nu mai are, pe teritoriul sau, nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2. Muntenegru devine astfel prima ţară din Europa liberă de coronavirus,…

- Pe pagina de Facebook „Albena Resort” se poate observa, din fotografiile postate, cum se pregatesc bulgarii pentru sezonul estival, unul care va fi diferit fața de cele din anii anteriori, in contextul pandemiei globale de coronavirus.Hotelierii din Albena iși imbie viitorii turiști cu o plaja larga,…