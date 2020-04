Stiri pe aceeasi tema

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association.

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association. Concluziile, care se bazeaza pe fragmente de craniu descoperite recent intr-un sit din apropierea orasului…

- Alma Clara Corsini din Fanano, a fost dusa de urgența la spitalul din orașul Pavullo, in data de 5 martie, dupa ce a prezentat simptome ale COVID-19, virusul care ucis peste 5.000 de persoane in Italia. In ciuda varstei sale, personalul medical al spitalului a confirmat faptul ca organismul…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca noul coronavirus nu se transmite prin intermediul alimentelor, potrivit datelor stiintifice existente la acest moment precum si experienta anterioara, scrie agerpres.ro. ,,Acest virus are nevoie de…

- ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, catalogheaza sistemul sanitar romanesc drept unul "slabit, care a fost legiferat si intretinut nesanatos ani de-a randul”, si sustine ca bugetul pe care l-a gasit la minister cand a preluat portofoliul era unul "vlaguit”. Costache spune ca Romania va trece in…

- O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80 de ani care…

- Medicii sunt in stare de alerta in acest sezon gripal, mai ales dupa ce a aparut o noua forma, mult mai severa, de gripa. Aceasta poate ucide oamenii in doar 24 de ore, exact cum s-a intamplat cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!