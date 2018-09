Stiri pe aceeasi tema

- „Este o dificutate de combatere. Pentru ca in momentul in care a intrat un asemenea virus intr-o zona, aici nu stii, aici nu intra pe granita cu pasaportul ca sa-l controlezi sau vine virusul calare pe bicicleta si spune alo, stai putin ca noi am dormit aici, iar noi Romania ne-am aparat prin masuri…

- Ministerul vietnamez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a cerut recent conducerii provinciilor aflate la granița cu China sa monitorizeze fermele locale de porci și sa preleveze probe pentru testarea imediata daca observa simptome ciudate....

- Bulgaria a terminat gardul cu o lungime de 133 de kilometri de la granita cu Romania, in ideea de a preveni accesul animalelor migratorii infectate cu virusul Pestei Porcine Africane, a declarat marti un oficial bulgar, citat de portalul de stiri Novinite. Acest gard a fost construit in decurs de patru…

- Culturile agricole care au fost contaminate de mistreti cu virusul pestei porcine vor fi arse sau dezinfectate de catre proprietarii sau utilizatorii terenurilor, pentru reducerea riscurilor de raspandire a bolii, a decis ministrul agriculturii Petre Daea intr-un ordin, relateaza agrointel.ro.

- In timp ce focarele de pesta porcina africana se inmulțesc exploziv, iar autoritațile sacrifica zeci de mii de porci, pe internet se vand fara opreliști mistreți. Iar comercianții garanteaza ca sunt crescuți in gospodariile lor.

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș solicita crescatorilor de animale sa respecte o serie de masuri pentru... The post Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș trage un semnal de alarma. Virusul pestei porcine africane a fost identificat…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

