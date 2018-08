Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii, situate la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de municipiul Constanta,…

- In timp ce focarele de pesta porcina africana se inmulțesc exploziv, iar autoritațile sacrifica zeci de mii de porci, pe internet se vand fara opreliști mistreți. Iar comercianții garanteaza ca sunt crescuți in gospodariile lor.

- Astazi, 27 iulie, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti-Laboratorul National de Referinta pentru Pesta Porcina Africana a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexa gospodareasca localizata in extravilan, la sase kilometri de comuna Suceveni, judetul…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș solicita crescatorilor de animale sa respecte o serie de masuri pentru... The post Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș trage un semnal de alarma. Virusul pestei porcine africane a fost identificat…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat vineri seara la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Crestur, judetul Bihor, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor...

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…

- Zeci de focare de pesta porcina africana au fost inregistrate in ultima perioada in judetul Tulcea, iar autoritatile din intreaga tara iau masuri pentru a evita raspandirea bolii. Virusul pestei porcine africane provoaca mortalitate in 100% din cazuri, iar aceasta ...