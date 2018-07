Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pesta pocina din ultima perioada afecteaza afacerile fermierilor, care sunt nevoiți sa sacrifice mii de animale. Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in județul Braila din cauza virusului, iar autoritațile au anunțat ca eutanasierea animalelor va continua zilele urmatoare, scrie Mediafax.Fermierii…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Aparitia pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, o boala care face ravagii printre speciile domestice si salbatice de porcine, duce la masuri aspre de securitate care afecteaza direct si Suceava, cu atat mai mult cu cat este vorba de un judet aflat la granita cu Ucraina, de unde vine ...

- Dupa mai bine de o luna de la confirmarea primului focar de pesta porcina africana intr-o localitate din Delta Dunarii (Ceatalchioi-10 iunie), judetul Tulcea este in continuare in stare de alerta, fiind cel mai grav afectat de aceasta boala.

- Pana la aceasta ora virusul pestei porcine africane a fost depistat in patru judete, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

- Comercializarea porcilor in targurile din județul Vrancea, interzisa in aceasta perioada. Restricțiile au fost impuse de Direcția Sanitar-Veterinara Vrancea in contextul confirmarii pestei porcine africane in Tulcea și Satu Mare. Pentru a ține departe virusul de județul Vrancea, autoritațile sanitar-veterinare…

- Premierul Pavel Filip a solicitat institutiilor responsabile sa ia masuri sporite pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin neadmiterea introducerii in țara a carnii contaminate.