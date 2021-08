Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii aflate in comunele Bradesti si Dealu, precum si la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare apartinand comunei Remetea, autoritatile luand masurile care se impun in astfel de situatii. Potrivit informatiilor…

- Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a confirmat vineri, prin buletin de analiza, un caz de pesta porcina africana la porcii domestici dintr-o gospodarie din comuna Duda Epureni, potrivit agerpres.ro. "La solicitarea DSVSA Vaslui, prefectul Marcel Laudatu a convocat…

- Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a confirmat vineri, prin buletin de analiza, un caz de pesta porcina africana la porcii domestici dintr-o gospodarie din comuna Duda Epureni. ‘La solicitarea DSVSA Vaslui, prefectul Marcel Laudatu a convocat Centrul Local de Combatere…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) isi intensifica eforturile pentru a opri raspandirea pestei porcine africane in Europa, prin extinderea campaniei #StopASF in alte noua tari, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE). In vara anului 2020, Autoritatea…

- Pesta porcina nu ne da pace! Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Argeș (DSVSA) Argeș transmite situația evoluția pestei porcine africane, pe teritoriul județului Argeș, la porcii domestici: Astfel, sunt 3 focare active de pesta porcina africana la porcii domestici in exploatații…

- Contextul actual al evolutiei pestei porcine africane (PPA) in Romania impune urgent luarea de masuri mai riguroase pentru combaterea acestei boli.Pierderile economice generate de evolutia PPA sunt extrem de mari, numai sumele pentru acordarea de despagubirilor se ridica la aproape 50 de milioane de…

- Respectarea masurilor de biosecuritate – condiție esențiala pentru combaterea pestei porcine africane. Contextul actual al evolutiei pestei porcine africane (PPA) in Romania impune urgent luarea de masuri mai riguroase pentru combaterea acestei boli. Pierderile economice generate de evoluția PPA sunt…

- Autoritatile ar trebui sa faca o campanie media de informare pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane (PPA) pe modelul campaniei realizata impotriva coronavirusului, mai ales ca seful actiunii de combatere a PPA este aceeasi persoana care a condus si actiunea de combatere a pandemiei, Raed…