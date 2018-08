Stiri pe aceeasi tema

- Virusul peste porcine africane a fost confirmat sambata si in cea mai mare crescatorie din Romania, de la Gropeni, din judetul Braila, circa 140 de mii de porci urmand a fi sacrificati incepand de luni.

- Virusul peste porcine africane a fost confirmat sambata si in cea mai mare crescatorie din Romania, de la Gropeni, din judetul Braila, circa 140 de mii de porci urmand a fi sacrificati incepand de luni.

- Initial, existenta pestei porcine africane a fost confirmata de un laborator veterinar din Braila, dar pentru confirmarea oficiala a virusului a fost nevoie si de o confirmare a Laboratorului National de Referinta din Bucuresti. Rezultatele analizelor facute in Capitala au venit sambata si au confirmat…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca ne aflam inaintea unei catastrofe naționale, iar ultimele informații il confirma. Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila,…

- Pesta porcina a ajuns intr-una dintre cele mai mari ferme din județul Braila. Virusul a fost confirmat in complexul de crestere a porcilor din Tichilesti. Peste 35 de mii de animale vor fi sacrificate. Corespondentul nostru, Alina Salanti, a transmis de la ferma de porci.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca in momentul de fata opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

- In fiecare zi apar noi focare, iar miercuri a fost convocat comandamentul pentru situatii speciale de urgenta ca sa gaseasca solutii mai eficiente pentru combaterea bolii care omoara animalele. Cateva imagini arata cat de usor se deplaseaza porcii mistreti in apa si cum ajung chiar si in zone greu…