- Virusul pestei porcine africane continua sa dea mari batai de cap autoritatilor sanitar-veterinare din sud-estul tarii. Ocolit pana acum, judetul Buzau este amenintat acum din aproape toate partile de aceasta maladie. Daca pana acum s-au depistat numeroase focare in judetele vecine Ialomita si Braila,…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- In fiecare zi apar noi focare, iar miercuri a fost convocat comandamentul pentru situatii speciale de urgenta ca sa gaseasca solutii mai eficiente pentru combaterea bolii care omoara animalele. Cateva imagini arata cat de usor se deplaseaza porcii mistreti in apa si cum ajung chiar si in zone greu…

- Pesta porcina africana se apropie și de granița județului Buzau, motiv pentru care autoritațile au sunat mobilizarea la Prefectura. Peste 80 de primari din localitațile buzoiene au fost convocați in ședința cu specialiștii sanitar-veterinari, pentru a afla cum trebuie sa lupte impotriva extinderii virusului…

- Din cauza ca n-a respectat la timp recomandarile Comisiei Europene privind prevenirea aparitiei pestei porcine africane (PPA), statul roman nu reuseste acum sa impiedice raspandirea bolii. Astfel - in ciuda faptului ca a sacrificat deja preventiv, in doar 2 luni, peste 1% din numarul total…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Pana la aceasta ora virusul pestei porcine africane a fost depistat in patru judete, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…