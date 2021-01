Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de ruși au ieșit sambata in strada, la indemnul opozantului Alexei Navalnii, care a fost incarcerat dupa revenirea sa in țara. Manifestațiile au inceput in Orientul Indepartat și s-au desfașurat in zeci de orașe din țara pana in Moscova, acestea punand la incercare sprijinul popular pentru…

- In orasul Khabarovsk, activistii au impartasit imagini video cu ofiteri de politie care bateau demonstrantii si ii bagau intr-o duba. Protestatarii au strigat lozinci precum „Noi suntem cei puternici” si „Putin este un mincinos”.

- In urma recentei incarcerari a lui Alexei Navalnii, eurodeputații solicita țarilor UE sa inaspreasca in mod semnificativ sancțiunile impotriva Rusiei. Intr-o rezoluție adoptata cu 581 voturi pentru, 50 impotriva și 44 abțineri, Parlamentul invita statele membre ale UE sa adopte o poziție activa in cadrul…

- Liderul opoziției anti-Putin din Rusia, Alexei Navalnii, a revenit astazi la Moscova, deși autoritațile din Rusia au anunțat ca il vor aresta la aeroport. Totodata Navalnii știa și de faptul ca la sosirea in Rusia ar putea fi condamnat la mai mulți ani de inchisoare.

- Alexei Navalnii a anunțat pe rețelele sociale ca duminica se intoarca in Rusia. El spune ca s-a insanatoșit și ca nu-l sperie ca autoritațile ruse ii pregatesc noi acuzații, la ordinul lui Putin.„Vin acasa. Cand am ieșit din spital, faceam un exercițiu.

- Dizidentul rus Alexei Navalnii a anunțat pe rețelele sociale ca duminica se intoarca in Rusia. El spune ca s-a insanatoșit și ca nu-l sperie ca autoritațile ruse ii pregatesc noi acuzații, la ordinul lui Putin.

- Intr-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri, potrivit Hotnews.ro Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA.…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.