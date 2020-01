Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie infirma prezența infectarii cu coronavirus la pacientul sosit sambata in Romania, cu o cursa low-cost, de la Tel Aviv. Barbatul a acuzat stari asemanatoare cu simtomele virusului din China și a fost dus la Institutul Matei Balș pentru investigații.

- China a confirmat sambata ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in timp ce autoritațile medicale din intreaga lume lucreaza pentru a preveni o pandemie. Cel mai tanar pacient infectat are doi ani. Presa chineza scrie…

- Ministerul Sanatatii a stabilit primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus, specialistii in domeniu stabilind trei tipuri de metode pentru prevenirea, limitarea imbolnavirilor si tratarea...

- Un prim caz de coronavirus provenind din China a fost depistat în SUA, în apropiere de orașul Seattle, au anunțat marți autoritațile sanitare americane, potrivit AFP.Anterior, și postul de televiziune CNN a anunțat, citând surse din cadrul Centrului american pentru Controlul…